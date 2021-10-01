Александр Моор поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 130 километров дорог отремонтировано в Тюменской области в 2021 году. Успешно идут работы по расширению федеральных трасс Тюмень - Ишим и Тюмень - Тобольск. Свыше 700 километров в регионе ремонтируются, а в семи тюменских сёлах появились новые дороги.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"Благодаря вашему созидательному труду, профессионализму и ответственному отношению к выбранному делу наш регион ежегодно входит в число лидеров различных национальных рейтингов качества дорог. Вашу работу видят и ценят земляки", - подчеркнул глава региона и заверил, что развитие транспортной инфраструктуры продолжится.

По его словам, в современных условиях заложен высокий стандарт состояния дорожной сети. Это напрямую влияет на экономику и инвестиционную привлекательность региона, благополучие жителей.

"Уверен, вы успешно справитесь со стоящими перед вами задачами, продолжите качественно и в срок выполнять свою работу на благо Тюменской области. Желаю вам здоровья, личного счастья и новых профессиональных достижений!" - сказал Александр Моор.