Тюменец заключил фиктивный брак с мигранткой за 10 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Недействительным признал брак между гражданкой Таджикистана и жителем Тюмени Калининский районный суд по иску прокурора.

По информации региональной прокуратуры, 40-летняя мигрантка сочеталась браком с 37-летним тюменцем в марте 2021 года, чтобы получить разрешение на временное проживание. За фиктивный брак она заплатила мужчине 10 тыс. рублей.

По ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, имеющему место жительства в России, разрешение на временное проживание может быть выдано без учета квоты, утвержденной правительством страны.

Согласно Семейному кодексу, брак по решению суда признается недействительным, если супруги или один из них зарегистрировали отношения без намерения создать семью.

Решение Калининского суда в законную силу не вступило.