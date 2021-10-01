Журнал "Литературные знакомства" презентуют в библиотеке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация августовского номера международного журнала "Литературные знакомства" пройдет в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени 19 октября в 12 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В постоянной рубрике журнала "Литературная тетрадь" опубликовали произведения 12 тюменских авторов.

Знаковый выпуск журнала тюменцам представит главный редактор "Литературных знакомств" известный российский литературовед, критик, историк и искусствовед Лола Звонарева. Ведущим встречи выступит составитель "Тюменской литературной тетради", председатель правления Тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов.

Гости пообщаются с известными тюменскими авторами и их произведениями. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 69-90-59. Можно оставить заявку на посещение на сайте.

"Выпуск знакомит с поэтами и писателями нашего города. Читатели "Литературных знакомств" по всей России и за рубежом получили возможность открыть для себя прозу и поэзию Анатолия Омельчука, Антонины Марковой, Анатолия Кондаурова, Андрея Маркиянова, Аркадия Захарова, Владимира Шугли, Василия Полушкина, Виталия Огородникова, Вячеслава Софронова, Дмитрия Сергеева, Леонида Иванова, Елены Русановой и Станислава Ломакина", - рассказали в библиотечной системы.