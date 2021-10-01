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В Тюмени открыли движение на трехуровневой развязке на пересечении с Мельникайте и Дружбы

Общество, 10:57 17 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени открылось движение по новому съезду транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы.

В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и генеральный директор компании "Мостострой 11" Николай Руссу.

Объект завершили к профессиональному празднику дорожников. Александр Моор отметил высокие темпы строительства. "Темпы, которые были взяты на этой развязке, очень высокие. В целом, у нас традиция - не растягивать. Второй и третий этап будут реализованы к 2023 году. От всей души хочу поздравить дорожников. У нас нет никакого сомнения, что все инфраструктурные объекты будут качественно реализованы в короткие сроки с применением самых высоких технологий. Мы можем гордиться нашими дорожниками", - сказал губернатор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Контракт на выполнение работ заключен в конце 2020 года. На строительство выделено 2 млрд 726 млн рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Подрядчик перенес инженерные коммуникации, смонтировал наружное освещение, установил ливневую канализацию, около развязки высадили деревья и кустарники.

Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. Здесь будет два путепровода, восемь съездов. Для удобства жителей есть пешеходный переход и велодорожки. Для маломобильных жителей в надземном переходе смонтированы удобные спуски, установлен лифт.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , Евгений Заболотный , национальный проект Безопасные и качественные дороги , Николай Руссу , развязка , Руслан Кухарук

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