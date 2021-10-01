В Тюмени открыли движение на трехуровневой развязке на пересечении с Мельникайте и Дружбы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени открылось движение по новому съезду транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы.

В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и генеральный директор компании "Мостострой 11" Николай Руссу.

Объект завершили к профессиональному празднику дорожников. Александр Моор отметил высокие темпы строительства. "Темпы, которые были взяты на этой развязке, очень высокие. В целом, у нас традиция - не растягивать. Второй и третий этап будут реализованы к 2023 году. От всей души хочу поздравить дорожников. У нас нет никакого сомнения, что все инфраструктурные объекты будут качественно реализованы в короткие сроки с применением самых высоких технологий. Мы можем гордиться нашими дорожниками", - сказал губернатор.

Контракт на выполнение работ заключен в конце 2020 года. На строительство выделено 2 млрд 726 млн рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Подрядчик перенес инженерные коммуникации, смонтировал наружное освещение, установил ливневую канализацию, около развязки высадили деревья и кустарники.

Это первая трехуровневая развязка в Тюмени. Полное завершение работ запланировано на декабрь 2022 года. Здесь будет два путепровода, восемь съездов. Для удобства жителей есть пешеходный переход и велодорожки. Для маломобильных жителей в надземном переходе смонтированы удобные спуски, установлен лифт.

Екатерина Исаева