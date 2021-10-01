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Евгений Заболотный: новая развязка сделает Тюмень более комфортным городом

Общество, 13:21 17 октября 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая развязка на пересечении улиц Мельникайте – Дружбы значительно улучшит инфраструктуру Тюмени. Проектировщики гармонично вписали этот объект в природный ландшафт. Об этом на брифинге заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Строительство развязок и других инфраструктурных объектов делают Тюмень современным и удобным городом: клеверная развязка на Московском тракте, объездная дорога и теперь объект в районе парка Гагарина значительно преображают муниципалитет.

"Я помню, каким этот перекресток был много лет назад. Мы с семьей жили в заречной части города, дача была в п. Яр. Вместе с детьми мы еле втискивались в автобус и тратили много времени, чтоб преодолеть это небольшое расстояние. А о том, как было сложно добраться до других частей города я и говорить не буду. В результате строительства этой развязки жители станут тратить мало времени на дорогу. Удалось сохранить березы, они удачно дополняют объект. Власть и строители заверили жителей, что сохранят природный ландшафт, и слово свое сдержали. Мы и в дальнейшем будем вместе развивать город", - заверил он.

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Евгений Заболотный поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув важность их работы на благо жителей Тюмени.

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Екатерина Исаева

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# гордума , Евгений Заболотный , развязка , строительство

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