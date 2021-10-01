В Тюменскую область прибыла сводная группировка МЧС России для борьбы с птичьим гриппом

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Для оказания помощи по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц в Тюменскую область прибыла сводная группировка Уральского учебного спасательного центр МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

В регион направили 50 человек и шесть единиц техники, в том числе два мобильных комплекса специальной обработки, высокомодульный мобильный комплекс санитарной обработки и автомобиль радиационно-химической разведки. Специалисты окажут помощь работникам птицефабрики по ликвидации очага заболевания птиц.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Руководство ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" обеспечило размещение и питание спасателей, а также оснастило их средствами индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, режим ЧС в Тюменском районе введен 16 октября в границах п. Боровский и п. Андреевский.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тюменской области.