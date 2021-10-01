  • 18 октября 202118.10.2021понедельник
  • USD71,2371
    EUR82,7276
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменскую область прибыла сводная группировка МЧС России для борьбы с птичьим гриппом

Общество, 13:01 18 октября 2021

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Для оказания помощи по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц в Тюменскую область прибыла сводная группировка Уральского учебного спасательного центр МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

В регион направили 50 человек и шесть единиц техники, в том числе два мобильных комплекса специальной обработки, высокомодульный мобильный комплекс санитарной обработки и автомобиль радиационно-химической разведки. Специалисты окажут помощь работникам птицефабрики по ликвидации очага заболевания птиц.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Руководство ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" обеспечило размещение и питание спасателей, а также оснастило их средствами индивидуальной защиты.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Напомним, режим ЧС в Тюменском районе введен 16 октября в границах п. Боровский и п. Андреевский.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# птичий грипп , Уральский учебный спасательный центр МЧС России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 18.10.2021Среднестатистический тюменец будет копить на новый автомобиль более семи лет
13:11 18.10.2021В России пособие по уходу за ребенком составит 31 тыс. 282 рубля в 2022 году
13:01 18.10.2021В Тюменскую область прибыла сводная группировка МЧС России для борьбы с птичьим гриппом
12:53 18.10.2021Тюменские офтальмологи проведут высокотехнологичные операции в режиме онлайн