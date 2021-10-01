Тюменка через суд получила 150 тысяч рублей маткапитала
150 тыс. рублей регионального материнского капитала отсудила тюменка после отказа городского управления социальной защиты населения. Выплата произведена после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.
В январе 2021 года женщина обратилась соцзащиту с заявлением о выплате регионального маткапитала в связи с рождением ребенка. Однако получила отказ со ссылкой на то, что у нее имеется перерыв в постоянной регистрации по месту жительства.
Как уточнили в прокуратуре, по региональному законодательству право на выплату возникает при условии проживания в Тюменской области не менее пяти лет подряд, предшествующих дате рождения ребенка.
В интересах женщины надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд с заявлением и представило документы, подтверждающие проживание женщины в Тюмени. Суд удовлетворил заявление прокуратуры и тюменке выплачено 150 тыс. рублей.