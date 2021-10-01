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Тюменка через суд получила 150 тысяч рублей маткапитала

Общество, 13:30 19 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

150 тыс. рублей регионального материнского капитала отсудила тюменка после отказа городского управления социальной защиты населения. Выплата произведена после вмешательства прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

В январе 2021 года женщина обратилась соцзащиту с заявлением о выплате регионального маткапитала в связи с рождением ребенка. Однако получила отказ со ссылкой на то, что у нее имеется перерыв в постоянной регистрации по месту жительства.

Как уточнили в прокуратуре, по региональному законодательству право на выплату возникает при условии проживания в Тюменской области не менее пяти лет подряд, предшествующих дате рождения ребенка.

В интересах женщины надзорное ведомство обратилось в Ленинский районный суд с заявлением и представило документы, подтверждающие проживание женщины в Тюмени. Суд удовлетворил заявление прокуратуры и тюменке выплачено 150 тыс. рублей.

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# материнский капитал , прокуратура , суд

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