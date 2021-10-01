Отработав уборщицей в госучреждении 300 часов, тюменка трудоустроилась там официально

| Фото: r72.fssp.gov.ru | Фото: r72.fssp.gov.ru

Отработав 300 часов обязательных работ уборщицей в госучреждении, тюменка трудоустроилась там на постоянной основе, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Ранее 30-летняя женщина совершила кражу золотых изделий. В суде безработная мать двоих школьников попросила заменить назначенный штраф в 80 тыс. рублей на обязательные работы.

Под контролем судебного пристава тюменка отработала уже все 300 часов в качестве уборщицы в госучреждении. В дальнейшем пристав ходатайствовал о трудоустройстве женщины на постоянную работу.