Тюменские архитекторы предложили установить в Екатеринбурге арт-объект "Дирижабль"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Награду Международного форума 100+ TeсhnoBuild получила команда архитекторов Тюменского индустриального университета за проект концепции благоустройства территории Нижне-Исетского пруда в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба вуза, до финала дошли 30 участников, им предстояло в командах разработать архитектурную концепцию и защитить проект.

В делегацию ТИУ вошли директор Института АРХИД Олег Порошин, старший преподаватель кафедры Архитектуры и градостроительства Елена Мальцева, пятикурсницы Виктория Гафарова, Софья Горшкова, Алена Сысолятина, Виктория Югай, Мария Огнева и Валентина Гут.

Результатом работы тюменцев стала идея создания метафорического пути Нижне-Исетского коридора. Он соединяет две исторически важные территории в противоположных концах пруда: Плотину и Уктус. В проекте есть идея расположить на данной территории арт-объект "Дирижабль".

"Дирижабль служит ориентиром для посетителей, а маяк проецирует визуальный луч на плотину. Дополнительно в рамках концепции были разработаны функциональные зоны и знаковые объекты: входная группа и пристань, павильон ритейла – смотровая площадка, пляж для пикников, рыбацкий причал. Все объекты соответствуют принципам максимального сохранения естественного ландшафта и взаимодействия человека и природы", - рассказала Елена Мальцева.

Также среди идей участников — обустроить зону отдыха для рыбаков, открыть летний кинотеатр, запустить канатную дорогу на Химмаше и речной трамвай на пруду, восстановить памятник императору Александру II и многое другое.