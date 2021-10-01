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Предприятие "Виктория" в Викуловском районе получило самый высокий урожай пшеницы - 51 центнер с гектара

Экономика, 09:15 28 октября 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Самая высокая урожайность яровой пшеницы сорта "Новосибирская-31" на одном из полей предприятия "Виктория" в Викуловском районе составила 51 центнер с гектара. 43 центнера с гектара дала пшеница сорта "Тюменская-25" в хозяйстве "Экос", сообщает администрация Викуловского района.

По итогам уборочной кампании валовой сбор зерна в предприятиях составил 60 тыс. 574 тонны, урожайность - 18 центнеров с гектара.

Валовый сбор картофеля составил 450 центнеров, урожайность - 150 центнеров с гектара. Рапса - 18 тыс. 57 центнеров, урожайность - 17,3 центнера с гектара. Льна - 6 тыс. 236 центнеров, урожайность - 13,5 центнеров с гектара.

По сельхозпредприятиям наивысшая урожайность ЗАО "Экос" - почти 28 центнеров с гектара, СПК "Сибирь" - более 20 центнеров с гектара.

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# уборочная кампания , урожайность

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