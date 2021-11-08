В Тюменской филармонии пройдет вечер памяти Антона Шароева
Вечер памяти, посвященный маэстро Антону Шароеву, пройдет в концертном зале им. Ю. Гуляева 22 ноября, начало в 19 часов, сообщает Тюменская филармония.
"Осенью 2021 года мы попрощались с выдающимся музыкантом. Он посвятил всю свою жизнь музыкальному искусству, последнюю четверть века своей жизни увлеченно трудясь в стенах Тюменской филармонии. В концерте памяти маэстро выступят два коллектива, развитию и профессиональному росту которых он способствовал своей дирижерской деятельностью", - говорят организаторы.
Хоровая капелла Тюменской филармонии и оркестр "Камерата Сибири" исполнят любимые маэстро Антоном Шароевым произведения композиторов эпохи барокко – Генделя и Баха.
В программе прозвучит премьерное для оркестра сочинение эстонского композитора Арво Пярта "Fratres", которое музыковеды называют "Молитвой вечности", также бессмертная "Ария" Баха – одно из самых возвышенных и печально-просветленных сочинений немецкого композитора.
Приобрести билеты можно online.
Возрастное ограничение 12+.