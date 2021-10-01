Центры "Мои документы" в Тюменской области в нерабочие дни будут открыты 30 октября и 2 ноября

| Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram | Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Центры "Мои документы" в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать 20 октября и 2 ноября, сообщает оперштаб.

Тюменцы в МФЦ с 8 до 20 часов смогут получить паспорта, водительские удостоверения и свидетельства о рождении. В другие нерабочие дни МФЦ будут закрыты.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства Тюменской области "Об особенностях работы ГАУ ТО "МФЦ" в период действия режима повышенной готовности".