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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Центры "Мои документы" в Тюменской области в нерабочие дни будут открыты 30 октября и 2 ноября

Общество, 16:23 28 октября 2021

с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram | Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука с Instagram

Центры "Мои документы" в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать 20 октября и 2 ноября, сообщает оперштаб.

Тюменцы в МФЦ с 8 до 20 часов смогут получить паспорта, водительские удостоверения и свидетельства о рождении. В другие нерабочие дни МФЦ будут закрыты.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства Тюменской области "Об особенностях работы ГАУ ТО "МФЦ" в период действия режима повышенной готовности".

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# МФЦ

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