Тюменца оштрафовали за попытку вывоза из России военной радиостанции

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Мужчину, виновного в попытке незаконного вывоза техники военного назначения, оштрафовали в Тюмени, сообщает региональная таможня.

Тюменец выставил в интернете объявление о продаже военной ранцевой радиостанции "Р-105М" "Парус" с комплектующими частями и усилителем мощности "УМ-2". Радиостанции данного типа выпускались с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких радиочастотных диапазонах. Для доставки комплекта товара в Казахстан мужчина воспользовался услугами Почты России. Отправителя посылки таможенники совместно с сотрудниками ФСБ задержали на выходе из транспортной компании.

Экспертиза подтвердила, что товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ и относится к военной технике связи. Более того, радиостанции подобного типа сегодня находятся на вооружении, актуальны в применении и запрещены к перемещению через государственную границу.