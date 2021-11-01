В театрах и музеях Тюмени QR-коды считают смартфонами или планшетами

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Обычными смартфонами или планшетами будут считывать QR-коды во всех учреждениях культуры с 8 ноября. Если же гости театров и музеев имеют на руках документ о полном цикле вакцинации против коронавирусной инфекции на бумаге, то контролеры на входе проверят наличие всех необходимых подписей и печатей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте культуры.

"Уже проработан вопрос, как организовать этот процесс максимально комфортно и быстро. Будет увеличено количество сотрудников на входе, проверяющих документы, чтобы не создавать очереди. Настоятельно рекомендуем зрителям заранее планировать поход в учреждения культуры и приходить раньше во избежание опозданий", - отметили в департаменте.

Напомним, с 8 ноября во все учреждения культуры можно попасть только при наличии свидетельства о вакцинации против COVID-19 или же о перенесенном заболевании за последние полгода. Это может быть QR-код на цифровом устройстве или официальный медицинский документ на бумаге.

"Если у посетителя есть противопоказания к вакцинации, иначе говоря, медотвод, из-за чего он не может получить QR-код, следует также на входе предоставить документ, подтверждающий данный факт. Вместе с этим документом иметь отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее, чем за 72 часа до события", - говорят специалисты.

Всем зрителям необходимо взять с собой паспорт.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, действующие ограничения, несомненно, скажутся на количестве посетителей. Предположительно, на 5-7% станет меньше посещений в первые две-три недели действия новых требований 120 постановления регионального правительства.

По-прежнему в театрах сохраняются правила рассадки зрителей, масочный режим и санитарная обработка рук и поверхностей.

Анжела Лебедева