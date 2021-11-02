Проверка магазина в районе "Маяк" выявила нарушения антиковидных мер

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Нарушения санитарных правил зафиксировали в магазине "Пятерочка", расположенном в торговом центре "Маяк", при проверке торговых объектов в районе ул. Восстания в Тюмени 2 ноября.

"Установлено отсутствие кожных антисептиков в местах общего пользования, в туалете для персонала, а также в комнате для приема пищи. Нет дезинфицирующего средства, обладающего вирулицидным действием. Составлен протокол административного правонарушения, материалы передаются в суд для принятия решения", — сообщила специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Мария Буракова.

Она напомнила, что из-за нарушений, обнаруженных в торговой точке, по решению суда могут назначить административный штраф или приостановить деятельность магазина.

Обследования предприятий проходят в разных районах Тюмени, в ходе рейдового осмотра каждая бригада проверяет от трех до пяти объектов в день.

Представители Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка администрации Тюмени смотрят, во всех ли точках магазина есть кожные антисептики, как часто проветриваются помещения и какими средствами дезинфицируют поверхности, нанесена ли в торговых залах разметка, обозначающая социальную дистанцию, есть ли необходимый запас средств индивидуальной защиты для сотрудников магазина и измеряют ли у них температуру в начале рабочего дня.

Влада Нерадовская