Творческая лаборатория "Премьера" для студентов Тюмени пройдет по четырем направлениям

| Фото: организаторы творческой лаборатории «Премьера» | Фото: организаторы творческой лаборатории «Премьера»

Творческий интенсив лаборатории "Премьера" пройдет в Тюмени с 29 ноября по 5 декабря. Регистрация доступна по ссылке до 24 ноября, сообщают организаторы лаборатории.

Студенты могут попробовать себя в одном из четырех направлений проекта: "Песни", "Танцы", "Арт" (стрит-арт, диджитал-искусство, арт-объект) и "Шоу" (театр и мода). Участники каждого из направлений вместе с экспертами создадут итоговые работы: подготовят отрывки из мюзиклов, поставят хореографический перформанс и пластическую постановку, организуют выставку с арт- и диджитал-объектами, fashion-показ, театральный перфоманс и драматический театр малых форм.

Мероприятия пройдут онлайн и офлайн на площадках мультицентра "Контора пароходства" и молодежного театрального центра "Космос". Результаты представят горожанам 4 и 5 декабря на отчетных показах.

Заполнить заявку можно здесь. Участвовать могут студенты вузов и ссузов от 18 до 25 лет, у которых есть QR-коды вакцинированных или переболевших.

Подготовиться к творческой лаборатории можно уже сейчас на "Премьерном марафоне". Для этого нужно выполнять мини-задания от экспертов и организаторов в социальных сетях проекта. Проверять задания будут эксперты: режиссер, художник, актриса оригинального жанра Надежда Соколова, 3D художница и моушн-дизайнер Ляйсан Торопова, музыкант и аранжировщик Андрей Рузняев, театральный режиссер и продюсер Никита Бетехтин, сооснователь комьюнити Re3 Ксения Банникова.