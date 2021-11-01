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Центр гимнастики в виде ленты построят в Тобольске до августа 2023 года

Экономика, 10:00 11 ноября 2021

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Центр гимнастики в Тобольске построят до августа 2023 г. Тендер на строительство объекта выиграла компания "ТИТАН-ПРОФИЛЬ". Контракт подписан 10 ноября, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Четырёхэтажный спорткомплекс появится в 7-а мкрн на ул. Нефтехимиков. В основу архитектурного образа здания заложена гимнастическая лента.

Центр гимнастики - просторный спортивный зал с телескопическими трибунами на 350 мест, помещения для занятий хореографией, спортивной и фитнес-аэробикой, силовыми видами спорта. Его смогут посещать более 450 человек одновременно. Предусмотрены вместительная парковка и буфет. Для посетителей с ОВЗ будет работать лифт.

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Отметим, Центр гимнастики - часть комплексной программы развития социальной инфраструктуры Тобольска, которую реализуют правительство Тюменской области и администрация города при поддержке СИБУРа. В рамках неё построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 40 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и городской среды.

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# ГУС Тюменской области , строительство , центр гимнастики

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