В Тюмени создан стенд бесплатных объявлений о коммерческой недвижимости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспользоваться возможностью бесплатно разместить информацию о коммерческой недвижимости или земельных участках в Тюмени на сайте iato.ru предлагает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Это может быть как продажа, так и предоставление земельного участка или коммерческой недвижимости для промышленных целей на условиях аренды для реализации на их площадях инвестиционных проектов.

Все подробности - на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области или по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 227.