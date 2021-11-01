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В Тюмени создан стенд бесплатных объявлений о коммерческой недвижимости

Экономика, 10:43 11 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспользоваться возможностью бесплатно разместить информацию о коммерческой недвижимости или земельных участках в Тюмени на сайте iato.ru предлагает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Это может быть как продажа, так и предоставление земельного участка или коммерческой недвижимости для промышленных целей на условиях аренды для реализации на их площадях инвестиционных проектов.

Все подробности - на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области или по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 227.

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