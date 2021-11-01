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"Национальные сокровища Тюмени" покажут в научной библиотеке

Общество, 11:44 13 ноября 2021

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Выставка "Национальные сокровища Тюмени" откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 17 ноября.

Гостям будут представлены восемь видеогидов по уникальным книжным памятникам XVIII–XIX веков, созданные в рамках нацпроекта "Культура" и регионального проекта "Цифровая культура".

Из фонда библиотеки было отобрано восемь книжных памятников, представляющих особое историческое, научное и культурное наследие России.

Эти издания вышли с 1740 по 1898 год, многие из них

прижизненные: Герард Фридрих Миллер "Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена", Гвидо делле Колонне "История

о разорении Трои столичного града Фригийского царства: Из разных древних писателей собранная" и другие.

Видеогиды созданы на русском и английском языках.

Наиболее ценные из представленных изданий уже оцифрованы, их электронные копии размещены в открытом доступе.

Начало презентации в 16 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 59, 1-й этаж.

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# Тюменская областная научная библиотека

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