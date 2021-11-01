Тюменский преподаватель стала призером всероссийского конкурса в области искусств и культуры

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Второе место VIII ежегодного Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры заняла старший преподаватель Института психологии и педагогики ТюмГУ Надежда Багапова. В номинации "Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов"" отмечена ее работа "Культурное наследие Кусинского художественного чугунного литья в музейных собраниях России", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Цель моей работы – популяризировать именно Кусинское литье, которое заслуживает исследования и введения в научный оборот, - пояснила Надежда Багапова. - Это литье зародилось на Урале в 1860 году, завод в Кусе закрыт в 2004 году. Тема мне интересна, потому что я сама из этого города, и родители работали на заводе. Утрата промысла, вывоз моделей – несомненная потеря для культуры России. На сегодня мало кто знает о том, что Кусинское литье ничем не уступает по качеству знаменитому Каслинскому. Для меня принципиально важно доказать уникальность этих изделий. С 2013 года я пишу диссертацию по теме, скоро выйду на защиту".

По словам Надежды Багаповой, оценка авторитетных представителей научного сообщества Санкт-Петербурга и Москвы была важна, чтобы убедиться, что она двигается в правильном направлении.

VIII ежегодный Всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры проводился в 10 номинациях. Лауреатами конкурса стали 29 участников: 10 присудили первую премию, 10 - вторую, девяти – третью.