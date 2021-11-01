В Тобольске отремонтировали 18 км дорог и построили 5 км тротуаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18,5 км дорог отремонтировано в Тобольске с начала 2021 года. Построено около 5 км тротуаров, 4,7 тыс. кв. м парковок на 380 машиномест, сообщает администрация города.

"В этом году мы отработали несколько инициативных проектов, в том числе было представлено три проекта в Нижнем посаде. Это ремонт и устройство тротуаров по улице Ленина, Кирова и устройство парковки по улице Хохрякова возле детского сада", - рассказал заместитель главы города, директор департамента городской среды Юрий Вавакин.

По его словам, существует два способа решения вопроса с парковками у домов. В первом случае, если территория принадлежит многоквартирному дому, люди должны попасть в программу комплексного благоустройства территории, которое включает в себя обустройство детских площадок, тротуаров, парковок, устройства проездов. Во втором, если территория муниципальная, при планировании работ в том или ином микрорайоне, это учитывается муниципалитетом и включается в объем исполняемых работ.

План обустройства дорог, тротуаров формируется на основании запланированных проектов, которые не попали в бюджет этого года. Общий план создается на основании анализа автомобильных дорог, он будет подготовлен в первом квартале 2022 года.