  • 15 ноября 202115.11.2021понедельник
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске отремонтировали 18 км дорог и построили 5 км тротуаров

Экономика, 15:08 15 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18,5 км дорог отремонтировано в Тобольске с начала 2021 года. Построено около 5 км тротуаров, 4,7 тыс. кв. м парковок на 380 машиномест, сообщает администрация города.

"В этом году мы отработали несколько инициативных проектов, в том числе было представлено три проекта в Нижнем посаде. Это ремонт и устройство тротуаров по улице Ленина, Кирова и устройство парковки по улице Хохрякова возле детского сада", - рассказал заместитель главы города, директор департамента городской среды Юрий Вавакин.

По его словам, существует два способа решения вопроса с парковками у домов. В первом случае, если территория принадлежит многоквартирному дому, люди должны попасть в программу комплексного благоустройства территории, которое включает в себя обустройство детских площадок, тротуаров, парковок, устройства проездов. Во втором, если территория муниципальная, при планировании работ в том или ином микрорайоне, это учитывается муниципалитетом и включается в объем исполняемых работ.

План обустройства дорог, тротуаров формируется на основании запланированных проектов, которые не попали в бюджет этого года. Общий план создается на основании анализа автомобильных дорог, он будет подготовлен в первом квартале 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:08 15.11.2021В Тобольске отремонтировали 18 км дорог и построили 5 км тротуаров
13:23 15.11.2021В Тюменской области 97% договоров участия в долевом строительстве заключается с помощью эскроу
12:07 15.11.2021Тюменская область заняла первое место в рейтинге по качеству дорог
10:25 15.11.2021Тюменские самозанятые могут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда