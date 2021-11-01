В Тюмени открылся конгресс "Человек и лекарство. Урал-2021"

| Фото: LiveUral в Yоutube, скриншот | Фото: LiveUral в Yоutube, скриншот

Седьмой ежегодный конгресс "Человек и лекарство. Урал-2021" открылся в Тюмени онлайн 16 ноября. Его посвятили памяти академика РАН, ректора вуза (2013-2021 гг.), организатора конгресса Ирины Медведевой. Ожидается, что участие в событии примут до 2 тыс. врачей, ученых, студентов, организаторов системы здравоохранения из разных регионов России.

"География охватывает и отдаленные уголки России, давая возможность врачам перенять передовой опыт, познакомиться с результатами новейших исследований и новыми технологиями. Цель конгресса - поставить высокие технологии и научные разработки в области медицины на службу практическому здравоохранению. Большой вклад в это вносит Тюменский государственный медицинский университет, вошедший в программу академического лидерства "Приоритет-2030", - отметил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Значительный блок программы конгресса посвящен СOVID-19 и постковидной реабилитации. Актуальность вопросов повестки и высокий уровень экспертов-участников подчеркнула заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова. Приветствуя слушателей, она высказала пожелание об успешном внедрении в практику новых подходов в работе по окончании конгресса.

"В условиях пандемии особенно остро стоит задача сохранения жизни и здоровья людей, улучшения демографической ситуации. В новых реалиях требуется максимальная мобильность, готовность к изменениям как самой системы здравоохранения, так и всех сотрудников, работающих в ней, подготовки новых специалистов", - сказала она.

| Фото: LiveUral в Yоutube, скриншот | Фото: LiveUral в Yоutube, скриншот

Также на виртуальных площадках обсудят широкий спектр вопросов в области лечения сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, психических расстройств, достижения в трансплантации органов, развитие первичной медико-санитарной помощи, вопросы медицинской этики, совершенствование законодательства в сфере лекарственного обеспечения и других. Состоится конкурс докладов молодых ученых.

"Одной из новых площадок станет секция по инновациям в образовательной деятельности. Значительное внимание уделим организации здравоохранения, серьезную программу представит кафедра инфекционных болезней. Проведем отдельную секцию с департаментом образования, также новым форматом стало сотрудничество с ГАУ Северного Зауралья в процессе выполнения совместных научных исследований", - сказал и. о. ректора Тюменского ГМУ Иван Петров.

Конгресс "Человек и лекарство. Урал-2021" продлится в течение четырех дней и завершится 19 ноября.

Татьяна Ковалева