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Ярковский ансамбль "Калинка" четырежды отметили на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

Общество, 18:08 16 ноября 2021

администрация Ярковского района во ВКонтакте | Фото: администрация Ярковского района во ВКонтакте

Ярковский образцовый любительский ансамбль народного танца "Калинка" стал лауреатом I степени в номинации "Хореография. Народный танец" 40-го Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Вдохновение. Осень" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает администрация Ярковского района, участница коллектива Злата Киселева получила диплом лауреата I степени в номинации "Хореография. Классический танец". Руководитель коллектива Ирина Федорова удостоена диплома "За лучшую балетмейстерскую работу". Также были отмечены костюмы танцоров.

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# танец , Ярковский район

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