Кинорежиссер Константин Одегов презентует новую книгу "Письма к Иде"

| Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотечный центр для молодежи г. Тюмень" во ВКонтакте

Презентация новой повести "Письма к Иде" российского кинорежиссера, сценариста, продюсера, актера и журналиста Константина Одегова начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 26 ноября в 17 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В своей повести автор рассказывает историю одной семьи из Нижнего Поволжья, но если разобраться – это история десятков, сотен семей. Каждый читатель найдет в ней для себя нечто близкое и понятное.

Иллюстрации к "Письмам" выполнил известный тюменский художник-график Константин Шохов.

Встреча с Константином Одеговым пройдет в камерной обстановке. Гости смогут задать вопросы автору, услышать этнические песни и погрузиться в тонкости жизни немецкой семьи во времена СССР.

Константин Одегов – автор художественных, краеведческих, философских фильмов, среди которых – "Игра на вылет", "Наследники", "Рисунки дождем", "За машиной в Финляндию", "Рубин: путь наверх", "300 лет одиночества" и другие. Многим читателям полюбилась его книга "Я знаю, что ты есть".

Встреча с Константином Одеговым пройдет по адресу: ул. Червишевский тракт, 15. Необходима предварительная запись по телефонам: 26-40-02, 26-43-34. Обязательно наличие защитной маски.