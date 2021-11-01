143 км железнодорожного полотна отремонтировано в тюменском регионе в 2021 году

| Фото: пресс-служба СвЖД | Фото: пресс-служба СвЖД

143 км железнодорожного полотна обновили в Тюменском регионе Свердловской магистрали в 2021 году. Плановое проведение работ позволяет повысить надежность инфраструктуры, увеличивать скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщает СвЖд.

Основные силы были направлены на обновление Камышловского, Ишимского, Тобольского участков пути – с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов. На станциях Тюмень, Войновка, Подъем, Утяшево, Камышлов, Кокшаровский, Аксариха, Бахметское, Усть-Тавда, Абаевский, Мангут и Обгонном пункте Восточный заменили, в общей сложности, 76 стрелочных переводов.

"На перегоне Абаевский – Усть-Тавда грузонапряженного направления Войновка – Тобольск были достигнуты рекордные для магистрали показатели выполнения работ по капитальному ремонту: 2,25 км пути в сутки. После проведенных работ разрешенная скорость на перегоне Абаевский – Усть-Тавда для пассажирских поездов увеличена до 120 километров в час, для грузовых – до 80 километров в час", – отметил заместитель начальника СвЖД по региону Анатолий Коротаев.

На протяжении 32,2 км проведена укладка бесстыкового ("бархатного") пути на железобетонном основании взамен деревянного. Такой путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно. Работы велись круглосуточно, поезда в обоих направлениях пропускали по соседнему пути.

Также тюменские железнодорожники провели работы по профилактике и ремонту земляного полотна на участках общей протяженностью 55,5 км - на перегонах Абаевский – Усть-Тавда – Тавда-1 – Тавда-2, Голышманово – Карасульская, Тюмень – Войновка и других.