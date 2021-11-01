Как помочь восстанавливаться пациентам после операции, придумали в Медицинском городе

МКМЦ Медицинский город МКМЦ Медицинский город

Реабилитацию пациентов по модели Fast Track практикуют в МКМЦ "Медицинский город". Систему восстановления в постоперационный период разработали и внедрили в работу учреждения старшие медицинские сестры — Валерия Ткачук, Ольга Тарелкина, Ирина Кузьмина и Наталья Плесовских.

В условиях стационара весь уход и помощь в выполнении медицинских рекомендаций пациенты получают от медсестер, но после выписки соблюдение врачебных предписаний ложится на плечи самого пациента и его родственников. На этом этапе реабилитации они нередко сталкиваются с нехваткой знаний.

Обеспечить пациентов необходимой информацией медсестры решили в формате бесед — пока пациент находится в больнице. В первый день госпитализации человека знакомят с основами правильного питания с учетом заболевания. После операции проводится занятие по ограничительным правилам физической активности и обучение безопасным движениям после хирургического вмешательства. Третьим этапом пациента обучают уходу за послеоперационной раной и заместительными протезами и правилам перевязки. Четвертое занятие позволяет выявить, насколько пациент освоил материал и способен самостоятельно выполнять рекомендации.

Нововведение показало свою эффективность — число осложнений среди пациентов после выписки сократилось.

Сестринская модель Fast Track реализована в гинекологическом, хирургическом отделениях, а также в онкологическом отделении № 1 и № 2 Медицинского города. Проект удостоен призового места в региональном конкурсе сестринских проектов "От идеи к практике", сообщили в пресс-службе медучреждения.