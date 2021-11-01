Тюменские старшеклассники попробуют себя в роли юристов

| Фото: группа "Абсолютное право | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Абсолютное право | Тюменская область" ВКонтакте

Олимпиада для старшеклассников "Абсолютное право" пройдет в Тюменской области 23 и 24 ноября. Ее участниками станут учащиеся 8-11 классов школ региона.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Абсолютное право", и.о. председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексей Ларионов, попробовать свои силы могут все желающие. Регистрация продлится по 22 ноября включительно по ссылке.

"Главная цель олимпиады - не проверить знания, а скорее научить гибким навыкам через призму права. Мы стараемся делать задания такими, чтобы через них можно было познакомиться с законами и развить критическое мышление, аналитические способности, навыки в области работы с большими данными. Олимпиада будет больше образовательной, нежели соревновательной", - рассказал Алексей Ларионов.

Задания олимпиады основаны на реальных ситуациях, которые происходят каждый день. Работа будет состоять из 10 тестовых заданий и большого кейса. Причем ситуации в кейсе взяты из реальной жизни. Участники попробуют себя в роли юристов-консультантов и посоветуют героям задач лучшее решение их проблемы.

Проходить олимпиада будет два дня. В 00 часов 1 минуту 23 ноября участники получат рассылку с заданиями, и у них будет 48 часов для решения. К 23 часам 59 минутам 24 ноября потребуется отправить решения. Итоги станут известны 30 ноября.

"Победителей определим среди учащихся 8-9 и 10-11 классов, поэтому соперники будут равными. Лучшие участники получат приглашение на зимнюю школу с экспертами в области права, а также призы и подарки", - добавил организатор.

Олимпиада "Абсолютное право проходит в Тюменской области с 2018 года. Весной 2021 года авторы проекта выиграли на его реализацию президентский грант в размере 490 тысяч рублей на реализацию.

Любовь Голышева