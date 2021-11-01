Жители двух домов по улице Монтажников в Тюмени получили обновленные дворы

| Фото: "Тюмень — наш дом" | Фото: "Тюмень — наш дом"

Спортивная площадка для детей и взрослых, огороженная высоким забором, парковочные места, комфортные тротуары и современное освещение появились в двух дворах по ул. Монтажников, 6 и 8 в Тюмени.

Как сообщает городская администрация, все оборудование выбирали сами жители, проект багоустройства был утвержден только с четвертого раза. Во время работ удалось сохранить все зеленые насаждения: тротуары аккуратно огибают каждое дерево.

Благодаря ремонту коммунальных сетей были решены проблемы с периодическими перебоями отопления, также сделано водоотведение. Чтобы ускорить процесс, их замена шла одновременно на двух территориях: около дома № 8 и в соседнем – № 6.

В проектировании двора дома № 6 применен необычный подход: по решению жителей между домом и детской площадкой сделан небольшой проезд, а парковки расположены за игровой зоной. Так дети получили безопасное пространство, а жители – больше мест для стоянки автомобилей.

Еще одно интересное решение – применение евробрусчатки. Тротуарной плиткой с отверстием для травы вымощена территория за домом. Как только газон прорастет, появится уютная площадка для прогулок.

"Гарантия на проведенные работы составляет четыре года. Если проблема с водоотведением останется, подрядная организация будет устранять. Также все замечания в отношении малых архитектурных форм будут учтены", – рассказал руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин.