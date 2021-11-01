  • 19 ноября 202119.11.2021пятница
  • USD72,6022
    EUR82,2583
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять новых модульных ФАПов строят в Ярковском районе

Общество, 15:18 19 ноября 2021

пресс-служба Областной больницы № 19 | Фото: пресс-служба Областной больницы № 19

Пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов на базе Областной больницы № 24 построят в Ярковском районе в 2021 году: в селах Караульнояр, Плеханово, п. Усть-Тавда, деревнях Карбаны и Петропавловка, сообщает областной департамент здравоохранения.

ФАПы строятся в соответствии с современными требованиями и будут полностью укомплектованы всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи населению и плодотворной работы специалистов. В них будут кабинет приема фельдшера, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, места для ожидания, раздевалка.

Пациенты смогут пройти профилактические осмотры и диагностические исследования. Можно будет сдать кровь для проверки уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом. Будет обеспечена возможность оперативно передавать показания электрокардиограмм благодаря системе ТелеЭКГ-диагностики. Всего одно нажатие кнопки потребуется для того, чтобы данные о работе сердца пациента ушли дежурному врачу, который сделает заключение по полученной электрокардиограмме, проконсультирует по тактике лечения, а в экстренном случае организует доставку больного в профильный стационар. Фельдшерско-акушерские пункты также будут оснащены кислородными ингаляторами и дефибрилляторами.

Медицинские процедуры, вакцинация, профилактические мероприятия жители Ярковского района скоро будут проходить в комфортных условиях: в зданиях предусмотрены автономное отопление, санузел, холодное и горячее водоснабжение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , модульный ФАП , Ярковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 19.11.2021Мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров начинаются в Центральной городской библиотеке
16:37 19.11.2021Предпринимательница из Тюмени создает деревенскую атмосферу в доме на Черной речке
16:03 19.11.2021Тюменский инфекционист призвала воздержаться от поездок за границу
15:51 19.11.2021Для тюменских школьников проведут онлайн-занятие по филогенетике