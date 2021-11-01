Пять новых модульных ФАПов строят в Ярковском районе

| Фото: пресс-служба Областной больницы № 19 | Фото: пресс-служба Областной больницы № 19

Пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов на базе Областной больницы № 24 построят в Ярковском районе в 2021 году: в селах Караульнояр, Плеханово, п. Усть-Тавда, деревнях Карбаны и Петропавловка, сообщает областной департамент здравоохранения.

ФАПы строятся в соответствии с современными требованиями и будут полностью укомплектованы всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи населению и плодотворной работы специалистов. В них будут кабинет приема фельдшера, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, места для ожидания, раздевалка.

Пациенты смогут пройти профилактические осмотры и диагностические исследования. Можно будет сдать кровь для проверки уровня глюкозы и холестерина экспресс-методом. Будет обеспечена возможность оперативно передавать показания электрокардиограмм благодаря системе ТелеЭКГ-диагностики. Всего одно нажатие кнопки потребуется для того, чтобы данные о работе сердца пациента ушли дежурному врачу, который сделает заключение по полученной электрокардиограмме, проконсультирует по тактике лечения, а в экстренном случае организует доставку больного в профильный стационар. Фельдшерско-акушерские пункты также будут оснащены кислородными ингаляторами и дефибрилляторами.

Медицинские процедуры, вакцинация, профилактические мероприятия жители Ярковского района скоро будут проходить в комфортных условиях: в зданиях предусмотрены автономное отопление, санузел, холодное и горячее водоснабжение.