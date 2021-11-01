Карантин по африканской чуме свиней установлен на одном из объектов Ишима

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 ноября, сообщает региональный оперштаб.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, будут уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.