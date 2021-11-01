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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Карантин по африканской чуме свиней установлен на одном из объектов Ишима

Общество, 17:32 19 ноября 2021

Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 ноября, сообщает региональный оперштаб.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, будут уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.

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# африканская чума свиней , Ишим

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