Карантин по африканской чуме свиней установлен на одном из объектов Ишима
| Фото: Минсельхоз России
Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 ноября, сообщает региональный оперштаб.
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, будут уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами.
Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.