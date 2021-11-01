Абатский водитель открыл творческий бизнес и занялся частными заказами

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Житель с. Абатское Алексей Черепанов решил заняться бизнесом после консультации в представительстве Инвестиционного агентства Тюменской области. Начинающий предприниматель работает водителем в организации, а в свободное от основной работы время занимается изготовлением декора, поделок, шкатулок, сообщает Инвестиционное агентство.

Лазерной резкой и гравировкой различных материалов он раньше не занимался, не умел и рисовать.

"Уже в ходе работы мне пришлось многое осваивать и наращивать опыт. Конечно, я изучал спрос на продукцию, консультировался, интересовался, насколько это рентабельно. Выяснил для себя, что в этой сфере очень большая конкуренция. Трудно соперничать с оптовиками, которые предлагают низкие цены. Мои изделия рассчитаны на частные заказы, а не на опт", - рассказал Алесей Черепанов.

По словам предпринимателя, для открытия даже малого бизнеса нужен первоначальный капитал. После его формирования Алексей долго выбирал сферу, в которую можно было бы вложиться. О прибыли говорить рано, сейчас пока только окупаются вложенные средства, рассказал он.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

К 1 ноября в качестве плательщиков налога на профессиональную деятельность (НПД) в Абатском районе зарегистрировались 217 граждан. Они занимаются перевозкой пассажиров и грузов, репетиторством, предоставляют парикмахерские услуги, а также услуги по строительству и ремонту квартир.

В Тюменской области с 1 июля 2021 года самозанятыми стали больше 2 тыс. человек.