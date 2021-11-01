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"Малая тобольская азбука" увлекательно рассказывает о достопримечательностях города

Общество, 09:39 23 ноября 2021

из сообщества "Тобольская типография I полиграфия, сувениры" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тобольская типография I полиграфия, сувениры" во ВКонтакте

"Малая тобольская азбука" позволяет за короткий промежуток времени узнать об истории и достопримечательностях Тобольска. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал управляющий Тобольской типографией Александр Жмуров.

"Малая тобольская азбука" представляет собой издание небольшого формата в 64 страницы. "Мы приурочили ее издание к году Ремезова, который объявили в Тобольске в 2021 году. Над ней работал коллектив типографии, газеты "Тобольск-Содействие", музея Печати и хостела "Буква". Название издания говорит само за себя: каждая буква соответствует какой-нибудь достопримечательности или личности, прославившей город. Например, можно открыть страницу на букве "И" и прочитать про Иртыш. Над иллюстрациями трудились художники Айрат Теляев и Гузель Тушакова", — рассказал Александр Жмуров.

По его словам, небольшую иллюстрированную книгу позитивно встретили тоболяки и гости города. Издание показалось им интересным и увлекательным.

Книга издана в трех дизайнах. Приобрести "Малую тобольскую азбуку" желающие могут в типографии (ул. Октябрьская, 39), аэропорту, местных сувенирных лавках. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# издательство , история , книги , Тобольск

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