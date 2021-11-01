  • 23 ноября 202123.11.2021вторник
  • USD73,4506
    EUR82,7715
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В центре Тюмени появятся дополнительные платные парковки

Общество, 15:02 23 ноября 2021

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Парковки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной в Тюмени станут платными с 29 ноября. Их вместительность составит 1 тыс. 26 мест, сообщает администрация города.

По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, снизить заторы и пробки на дорогах.

Стоимость новых паркингов составит 30 рублей в час. Платный период будет действовать в будни с 7 до 19 часов. Бесплатно можно припарковаться в первые 15 минут, до 7 и после 19 часов, в выходные и праздничные дни, а также автомобилям, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов.

Оплатить стоянку водители могут с помощью паркомата, на интернет-портале tmn-parking.ru, в мобильном приложении "Тюменские парковки", а также наличными через терминал ТТС.

В мобильном приложении "Тюменские парковки" есть возможность внести оплату до конца дня, при этом важно запомнить и указать точно время стоянки. Также в мобильном приложении действует поминутная тарификация, что позволяет оплачивать фактическое время пребывания авто на парковке.

Получить дополнительную информацию можно по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-250-0722.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# парковки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:33 23.11.2021Число направлений полетов из аэропорта Тобольска увеличится вдвое в 2022 году
16:27 23.11.2021Тюменская область - в лидерах по количеству заявок на соискание премии ВОИР
16:16 23.11.2021Более четырех тысяч тюменцев имеют долги по алиментам
16:05 23.11.2021МЧС предупреждает о том, что лед схватился не на всех водоемах и реках