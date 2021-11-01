В центре Тюмени появятся дополнительные платные парковки

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Парковки в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной в Тюмени станут платными с 29 ноября. Их вместительность составит 1 тыс. 26 мест, сообщает администрация города.

По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, снизить заторы и пробки на дорогах.

Стоимость новых паркингов составит 30 рублей в час. Платный период будет действовать в будни с 7 до 19 часов. Бесплатно можно припарковаться в первые 15 минут, до 7 и после 19 часов, в выходные и праздничные дни, а также автомобилям, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов.

Оплатить стоянку водители могут с помощью паркомата, на интернет-портале tmn-parking.ru, в мобильном приложении "Тюменские парковки", а также наличными через терминал ТТС.

В мобильном приложении "Тюменские парковки" есть возможность внести оплату до конца дня, при этом важно запомнить и указать точно время стоянки. Также в мобильном приложении действует поминутная тарификация, что позволяет оплачивать фактическое время пребывания авто на парковке.

Получить дополнительную информацию можно по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-250-0722.