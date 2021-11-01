В Тюменской области снизился уровень преступности

| Фото: epp.genproc.gov.ru | Фото: epp.genproc.gov.ru

На 2,7% снизился уровень преступности в Тюменской области за 10 месяцев 2021 года, сообщает региональная прокуратура. По данным надзорного ведомства, на территории региона зарегистрировано 20 тыс. 588 преступлений.

В целом в области на 1,3% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 25,3% - убийств, на 18,2% - разбоев, на 7,7% - причинений тяжкого вреда здоровью, на 2,7% - краж чужого имущества.

Кроме того, на 18,9% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 68,9% - в состоянии наркотического. На 11,7% сократилась преступность в общественных местах, на 7,5% меньше преступлений на бытовой почве.

Зарегистрировано 4 тыс. 207 хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 10 месяцев 2020 года их было 4 тыс. 642.