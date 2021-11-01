В тюменской больнице продемонстрировали передовые технологии в области лучевой диагностики

| Фото: пресс-службы Областной клинической больницы №1 | Фото: пресс-службы Областной клинической больницы №1

Передвижная выставка инновационных технологий в области лучевой диагностики состоялась в тюменской Областной клинической больнице № 1.

Здесь представили маммограф c полным объемом диагностических опций, аппарат для автоматизированного исследования плотных молочных желез и экспертный ультразвуковой аппарат для большого потока пациентов, мобильная рентгеновская система с двумя видами детекторов.

"Проект был создан для того, чтобы дать возможность врачам узнать о достижениях в области диагностики женского здоровья. В течение месяца наша команда познакомит местных специалистов с инновациями", – рассказала специалист оборудования рентгенодиагностики GE Healthcare Татьяна Ахмадеева.

В Тюмени выставку посетили специалисты из областных, городских и ведомственных медицинских организаций. Демонстрационная и научная программа включала в себя технологии и решения, которые помогают в постановке точного диагноза. Кроме того, состоялась конференция с участием приглашенных экспертов регионального и национального уровней.

"Подобное мероприятие в нашей стране проводится впервые. Ранее с передовыми технологиями мы могли познакомиться на выставках в рамках конгрессов, как в России, так и за рубежом. Передвижная экспозиция в период пандемии – уникальная возможность подробнее узнать о технических новинках", – отметила заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ № 1 Татьяна Малышева.

С начала 2021 года специалисты отделения лучевой диагностики ОКБ №1 выполнили почти 4 тыс. 600 скринингов, в том числе при помощи передвижных палатных рентгеновских аппаратов. На сегодняшний день информативность маммографии достаточно высокая – более 90 %. Такая диагностика патологии молочных желез позволяет выявить проблему на ранней стадии и сохранить женское здоровье.

Передвижная выставка посетит семь городов: Воронеж, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Москва и Санкт-Петербург.