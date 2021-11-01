Проект "Область здоровья" стартовал в тюменском регионе

| Фото: департамент физической культуры Тюменской области | Фото: департамент физической культуры Тюменской области

30 видеороликов с производственной гимнастикой выпустили организаторы проекта "Область здоровья", дающего возможность без отрыва от производства систематически заниматься физической культурой и спортом. Как сообщает департамент физической культуры Тюменской области, при создании роликов учтены офисные условия и стесняющая одежда.

В видео можно найти рекомендации по дыхательной гимнастике, которая особенно необходима людям, перенесшим коронавирусную инфекцию. Также специалисты демонстрируют практическую глазную, суставную гимнастику, упражнения на расслабления и растяжку.

Стать участником проекта "Область здоровья" можно бесплатно. Видеоролики загружены в официальном сообществе регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Отметим, что проект стал победителем гранта губернатора Тюменской области.