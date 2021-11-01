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В Тюменской области у водителя сгорел КамАЗ и груз на 11 млн рублей

Происшествия, 15:35 30 ноября 2021

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области будут судить дальнобойщика, у которого сгорел КамАЗ и груз шин на 11 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина на КамАЗе с полуприцепом вез из Омска в Сургут шинную продукцию. 27 января 2021 г. он остановился у автокемпинга в Голышмановском городском округе.

По версии следствия, водитель оставил в кабине без присмотра портативную включенную газовую плитку. В результате возник пожар, сгорел КамАЗ и груз. Ущерба составил более 11 млн рублей.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы мировому судье для рассмотрения по существу.

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# водитель , КамАЗ , прокуратура Тюменской области , суд

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