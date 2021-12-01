В Тюмени ввели почти 66 км инженерных сетей за девять месяцев 2021 года

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

65,8 км инженерных сетей ввели в эксплуатацию в Тюмени за девять месяцев 2021 года. Такая цифра прозвучала на заседании в администрации города, где подвели предварительные итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Сообщается, что в эксплуатацию введены 2,3 км газопроводов, 9,2 км водопроводов, 20,5 км канализации, 3,3 км теплотрассы, 30,5 электрических сетей.

В муниципальную собственность передано 54,47 км инженерных сетей. Это почти на 36 км больше, чем за аналогичный период 2020 года.