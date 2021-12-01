Студентка тюменского медвуза разработала проект профилактики тугоухости у детей

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Студентка шестого курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ Татьяна Кузнецова победила в конкурсе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Награждение состоялось в Минобрнауки России в Москве. Она представила проект "Профилактика внутричерепных осложнений и стойкой тугоухости у детей". В его основе - запатентованный способ прогнозирования развития острого гнойного отита, при несвоевременном прогнозировании и лечении которого развиваются внутричерепные осложнения, сообщает тюменский вуз.

Премия вручается каждый год лучшим изобретателям, в числе которых не только студенты и молодые ученые, но и доктора наук, кандидаты наук и академики. Изобретение студентки вошло в десятку лучших среди более 700 заявок.

Проект тюменки - это программа по автоматизированной обработке показателей анализа крови, применение которой позволит врачу быстро оценить риск развития осложнений и своевременно определиться с тактикой лечения.

"Чтобы определить риск этих осложнений, врач должен рассчитать индекс сдвига лейкоцитов на основании показателей анализа крови и определиться с дальнейшей тактикой лечения: делать операцию или назначить консервативные методы терапии. Я предложила этот процесс автоматизировать и разработала программу для быстрой обработки необходимых данных. Если, например, в стационар поступил ребенок с острым гнойным отитом, то врачу, чтобы рассчитать эту формулу, достаточно будет ввести в систему нужные показатели и ряд критериев, а программа быстро и точно выдаст результат", - пояснила автор.

Татьяна Кузнецова планирует развивать проект, как только решится вопрос финансирования. На эти цели она направит 50 тыс. рублей, полученные в конкурсе.

Студентка является стипендиатом правительства России, автором 37 научных публикаций, при ее участии подготовлены четыре патента.