Жителей Тюменской области ожидают мокрый снег, дождь и гололед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег, дождь и гололед ожидаются на юге Тюменской области 2 декабря. Ночью и утром возможен туман. Об этом сообщает Тюменский гидрометцентр.

Помимо осадков на территории области прогнозируется ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с, температура ночью ноль, минус 5, днем плюс 3, минус 2 градуса.

МЧС предупреждает жителей Тюменской области о неблагоприятных погодных явлениях и просит быть внимательными на дорогах, возле деревьев и систем электроснабжения, особенно на территории юга области.