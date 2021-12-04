Ноябрь в Тюменской области в 2021 году был на 2-3 градуса теплее

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ноябрь в Тюменской области в этом году выдался теплее, чем обычно - среднемесячная температура воздуха составила -5…-7°, что выше климатической нормы на 2-3°.

Максимальная температура воздуха, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"), повышалась до +4…+7°. Минимальная понижалась до -19…-22°, в крайних северных районах до -24…-26°.

Количество осадков в разных районах было около и ниже нормы. Наименьшее количество осадков - 47% от нормы, отмечалось в Голышмановском городском округе, наибольшее - 118% от нормы зарегистрировано в Абатском районе.

"По климатическим данным, на территории деятельности ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" ноябрь является зимним месяцем, - рассказала начальник управления Наталия Криворучко. – Но нынешний ноябрь, действительно, был теплее обычного. В первой декаде повсеместно наблюдалась положительная аномалия температуры воздуха".