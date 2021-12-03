Предприниматель Павел Головин: рестораторы надеются на послабления антиковидных мер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ресторанный бизнес, арендующий площади в торгово-развлекательных центрах, наиболее чувствителен к вводимым в регионе антиковидным ограничениям, считает тюменский предприниматель Павел Головин.

"К решению о переносе сроков введения системы QR-кодов с 3 на 24 декабря мы относимся положительно, но в то же время ждем и дальнейшего рассмотрения этой ситуации и всевозможной поддержки тех предпринимателей, которые оказались сегодня в непростом положении, ведь общепит - самый трудозатратный вид бизнеса", - подчеркнул Павел Головин.

Напомним, с 3 декабря в список объектов, вход в которые возможен по QR-коду или медотводу с тестом ПЦР, вошли розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. Однако действовать это ограничение будет с 18 часов в будни, а также в выходные и праздничные дни. Таким образом, попасть на рынок или в ТРЦ, не предъявляя QR-код, можно с понедельника по пятницу до 18 часов.