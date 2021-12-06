В Тюмени на время сноса здания по ул. Герцена изменится схема движения транспорта

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Снос самовольно построенного здания по ул. Герцена, 50 в Тюмени начался с 6 декабря. На ул. Камышинской изменится схема движения транспорта, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Подрядная организация на отрезке от ул. Герцена до Смоленской устанавливает забор для безопасного сноса постройки.

По словам директора ООО "ТехЭнергоРесурс" Ивана Соломенина, здание имеет 15 этажей, большинство работ проведут вручную.

"Для безопасности горожан, согласно утвержденному плану разбора, мы выставляем ограждение на безопасное расстояние. Чтобы полностью не перекрывать движение, на участке по улице Камышинской обустроен объездной путь и проложен временный тротуар, схема движения согласована с ГИБДД. Работы планируем завершить до сентября следующего года", - сказал он.

Движение пешеходов по ул. Камышинской организовано на противоположной стороне недостроенного здания. Все дорожные знаки выставлены.