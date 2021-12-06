ВК "Тюмень" дважды одолел пермских волейболистов
Волейболисты "Тюмени" одержали две победы в матчах перенесенного пятого тура чемпионата высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.
На своем паркете тюменцы принимали пермскую "Каму". В первой встрече хозяева добились победы – 3:0. В повторном матче "Тюмень" в тяжелой борьбе сломила сопротивление пермяков - 3:2.
"Естественно, есть радость после побед. Вымучивали этот результат очень долго. Хотя сама игра далека от идеала. Но у нас сейчас такая ситуация, что на первом месте должен стоять результат. Объективно – не хватает мастерства. Это нужно компенсировать. Самоотдачей, дисциплиной", - рассказал наставник сибиряков Сергей Шульга.
ВК "Тюмень" поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. В активе команды шесть побед.