ВК "Тюмень" дважды одолел пермских волейболистов

| Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Волейболисты "Тюмени" одержали две победы в матчах перенесенного пятого тура чемпионата высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

На своем паркете тюменцы принимали пермскую "Каму". В первой встрече хозяева добились победы – 3:0. В повторном матче "Тюмень" в тяжелой борьбе сломила сопротивление пермяков - 3:2.

"Естественно, есть радость после побед. Вымучивали этот результат очень долго. Хотя сама игра далека от идеала. Но у нас сейчас такая ситуация, что на первом месте должен стоять результат. Объективно – не хватает мастерства. Это нужно компенсировать. Самоотдачей, дисциплиной", - рассказал наставник сибиряков Сергей Шульга.

ВК "Тюмень" поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. В активе команды шесть побед.