В Викулово предприниматель открыла "Цветочный дом" и создала три рабочих места

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Магазин "Цветочный дом" открыла предприниматель в с. Викулово. Проект был реализован при поддержке фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и администрации Викуловского района. Дополнительно создано три рабочих места.

Варвара Ситдикова занимается цветами с 1995 года. В с. Сорокино у нее магазин цветов и оранжерея. Весной она готовит для покупателей рассаду разных садовых культур на собственных грядках.

"Четыре года мы строили наш "Цветочный дом". А в мечтах идея возникла еще раньше. Трудились всей семьей, муж Равиль и дети со своими супругами обдумывали каждую деталь. Дочь Мария занималась дизайном" - рассказала Варвара Ситдикова.

На полках не только букеты и живые композиции из цветов, но и вазы декоративные принадлежности для подарков и творчества, а также все необходимые атрибуты для горшечных растений.

"Приятно, что в нашем районе развивается семейный бизнес. Мы, как представительство Инвестиционного агентства в Викуловском районе, оказываем всю возможную поддержку для предпринимателей, которые только хотят начать свой бизнес или уже расширяют начатое дело, консультируем по мерам господдержки, оказываем административное сопровождение", - рассказала директор представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Викуловском районе Гульбаршин Шунанова.

Для реализации своей идеи Варвара Ситдикова обратилась в Фонд микрофинансирования Тюменской области.

"Цветочный дом" находится в с. Викулово, ул. Новосоветская, 38, стр. 1.