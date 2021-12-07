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170 килограммов рыбы без документов изъяли у уличных торговцев в Тюмени

Общество, 16:32 07 декабря 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 170 кг рыбы изъято из незаконной торговли в Тюмени, сообщает городская администрация. В ходе рейдов с 29 ноября по 5 декабря на уличных торговцев составлено 23 протокола.

Проверка показала, что у продавцов нет необходимой лицензии, а также санитарных книжек и документов по качеству и безопасности продукции.

Условия хранения товара не соответствуют нормам. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы.

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# незаконная торговля

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