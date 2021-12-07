В Тобольске на территории школы построят спорткомплекс и амфитеатр

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Работы по модернизации территории средней школы №12 начнутся в Тобольске в 2022 году, сообщает городская администрация.

Во дворе школы появятся мини-футбольное поле, площадка для игры в баскетбол и волейбол, хоккейный корт. Также будут установлены снаряды и тренажеры для сдачи норм ГТО, полоса препятствий для армейской подготовки, прыжковая яма, дорожки для скандинавской ходьбы, теннисные столы.

Изюминкой обновленной территории станут четыре теннисных корта с искусственным покрытием. На них построят трибуны для болельщиков и судейские вышки.

Также на территории школы организуют зону отдыха с качелями под навесом и амфитеатром.