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Студенты ТИУ предлагают перерабатывать углекислый газ в алмазы

Общество, 13:45 09 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского индустриального университета вышли в финал международного инженерного чемпионата CASE-IN с идеей переработки в алмазы углекислого газа из атмосферного воздуха.

Технология поможет снизить выбросы загрязняющих атмосферу веществ в условиях вечной мерзлоты.

Темой декарбонизации производства и борьбы с глобальным изменением климата студенты ТИУ Екатерина Бичевина, Анжелика Загидуллина, Георгий Проничев и Андрей Шабарчин занимались на этапе осеннего кубка чемпионата CASE-IN среди команд Уральского федерального округа.

По решению жюри в финале чемпионата тюменцы выступят вместе с коллективом из Челябинской области. Он состоится 16 декабря в Москве. Победители пройдут стажировки и практики в ведущих отраслевых компаниях и получат льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру 20 вузов-партнеров, сообщает фонд "Надежная смена".

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# выбросы , переработка , ТИУ

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