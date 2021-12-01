Пять вузов Тюмени начислят абитуриентам дополнительные баллы за знаки ГТО

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Пять вузов Тюмени будут начислять абитуриентам дополнительные баллы при поступлении за знаки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Например, в ТюмГУ и ТВВИКУ обладатели золота получат по три балла. Абитуриенты индустриального и медицинского университетов могут рассчитывать на два дополнительных балла за любой знак. А в ГАУ Северного Зауралья поступающих за имеющиеся знаки ГТО поощрят 10 баллами.

Отметим, что эксперты советуют выполнить нормативы в четвертом квартале 2021 или в первом – 2022 года, чтобы успеть получить знаки отличия до старта приемной кампании.