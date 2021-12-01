Тюменский проект "Императорский маршрут" стал призером всероссийского конкурса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Императорский маршрут. События Гражданской войны в Сибири" компании "Тюменьзарубежтур" занял третье место во Всероссийском конкурсе детских туристских проектов. Он будет запущен в 2022 году. Об это информагентству "Тюменская линия" сообщили авторы проекта.

"Императорский маршрут. События Гражданской войны в Сибири" - это экскурсионный маршрут в формате "живого урока" в рамках интерактивной образовательной программы для школьных групп. Ожидается, что он будет запущен в 2022 году и будет интересен также взрослым туристам.

Во время двухдневной поездки участники тура побывают в Омске и пос. Любино и узнают о посещении города Николаем II, будучи цесаревичем, и о вынужденном пребывании на станции "Любинская" царской семьи в 1918 году; о строительстве и развитии Транссибирской железнодорожной магистрали и роли Романовых в этом проекте; о гражданской войне в Сибири.

Предполагаются автобусные и пешеходные экскурсии, поездка от Тюмени в Омск и обратно пройдет по железнодорожной дороге.

По информации организаторов Всероссийского конкурса детских туристских проектов - АСИ, заявки на участие подали представители 48 территорий России. В финал вышли 56. Первое место занял проект "Занимательная археология Приморья" из Приморского края, второе - "Птичий мост" на Куршской косе из Калининградской области.

Победители конкурса получат видеоролики о своих проектах, обратную связь экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку организатора и партнеров конкурса.